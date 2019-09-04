Во Франции подросток напал с ножом на сотрудников школы

Полиция Марселя задержала 17-летнего молодого человека, который утром в пятницу набросился с ножом на сотрудниц школы, в результате чего пострадали две женщины.

Как передает радиостанция Europe1, инцидент произошел около 06.30 местного времени около одной из школ города. Одна из сотрудниц школы получила несколько ударов ножом, а другой достались удары кулаками. Женщины госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

После этого нападавший пустился в бега.

Задержать подозреваемого в нападении на сотрудниц школы полиция смогла лишь спустя несколько часов. Информации о нем и о его мотивах к настоящему времени нет, сообщается лишь его возраст - 17 лет.