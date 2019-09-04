Один из главных сторонников Пашиняна в США задержан за педофилию

Проживающий в Калифорнии журналист-расследователь, член аналитического центра «Политический форум Армении» (PFA) и близкий сторонник Пашиняна Ара Манукян обвиняется в педофилии, пишут армянские СМИ.

Ара Манукяну 6 августа 2019 года было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера, в частности, в педофилии. Согласно Уголовному кодексу Калифорнии, обвинение касается совершения аморальных действий с несовершеннолетним в возрасте до 14 лет.

В качестве меры пресечения в отношении Ары Манукяна был избран залог в размере 1 330 000 долларов, и ему грозит до 10 лет тюрьмы.