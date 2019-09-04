В Оренбурге уничтожили санкционный сыр из Азербайджана

На одном из рынков Оренбурга обнаружили небольшую партию сыра пармезан, ввоз которого в Россию запрещен. Продукт общей массой в 11 килограммов изъяли и уничтожили.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Оренбургской области, запрещенный сыр нашли во время совместного рейда с представителями таможни и транспортной прокуратуры. Продукт, согласно маркировке, изготовили в Азербайджане, но нашлись и следы перемаркировки.

На упаковках пармезана значился литовский бренд. Поскольку ввоз этой продукции запрещен законом, всю имеющуюся партию изъяли из продажи и уничтожили.