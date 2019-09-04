Российский ученый открыл новые виды животных, обитающих в Азербайджане

Ростовский биолог Александр Евсюков выявил три новых вида двупарноногих многоножек, обитающих на склонах Главного Кавказского хребта, сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета, доцентом которого является ученый.

Двупарноногие многоножки – класс многоножек, названный так потому, что на сложных туловищах их представителей имеется по две пары ног. Многоножки живут в верхнем слое почвы и питаются опавшими листьями и другими отмершими растительными остатками, играя важную роль в почвообразовательных процессах.

Один из новых видов из рода Kubaniulus раньше считался монотипичным, еще два вида - из рода Leptoiulus. Животные обитают на территории Грузии, Азербайджана и на побережье Черного моря. Морфологические особенности кавказских видов многоножек сближают их с известными иранскими и европейскими формами, что позволяет ученым сделать выводы о связях фаун Кавказа, Европы и Азии.