Икрам Нур, автор haqqin.az 13:23

Реджеп Эрдоган вчера, 5 сентября, заявил о том, что Турция будет вынуждена открыть свои пограничные переходы в том случае, если не получит поддержки в вопросе создания зоны безопасности в Сирии. «Наша цель состоит в возвращении по крайней мере одного миллиона наших сирийских братьев в безопасную зону, которую мы сформируем вдоль нашей границы», - пояснил Эрдоган. - «Предоставьте нам логистическую поддержку - и мы сможем построить места для размещения людей на 30 км вглубь сирийской территории на севере». «Это либо произойдет, либо иначе нам придется открыть ворота в Европу», - продолжил он. - «Либо вы окажете поддержку, либо извините нас, но мы не собираемся нести этот груз в одиночку. Мы не смогли получить помощь от международного сообщества, а именно - от Европейского Союза ».

«Это шантаж, наглый и неприкрытый шантаж!» - тут же отреагировали масс-медиа, причем - в унисон, причем - и в США, и в Европе, и на постсоветском пространстве. Крайне недовольны курды - с какой это такой радости Эрдоган собирается селить этих людей на территориях, которые SDF уже разметили на картах как земли будущего автономного Сирийского Курдистана? «Поселение здесь сотен тысяч сирийцев, ранее проживавших за пределами наших районов, было бы неприемлемым», - заявил один из функционеров «свободных сирийских курдов» Бадран Тзя. И подобная реакция вполне объяснима, поскольку в той, наделавшей переполоху речи, Эрдоган заявил, что Турции нужна такая «зона безопасности, чтобы она могли строить здесь города вместо палаточных городков». Является ли выступление турецкого президента шантажом в адрес Евросоюза? Перед тем, как критиковать турецкого президента, совсем нелишним было бы задать вопрос: а у него есть иной выход? Есть возможность решить вопрос полюбовно, не прибегая к угрозам. И совершенно внезапно выясниться, что - нет. Нелишним будет напомнить, что в соответствии с соглашением 2016 года с ЕС, Турция ввела более строгий контроль для ограничения потока мигрантов и беженцев из Сирии в Европу. По сути - согласилась принять «сирийских братьев» на своей территории. А Евросоюз, в свою очередь, брал на себя обязательства предоставить Турции помощь в размере 6,6 миллиардов долларов. В итоге - сейчас в стране примерно 3.5 миллиона беженцев из Сирии, а на их нужды из Европы поступила только половина обещанной суммы - 3,5 миллиарда долларов. Ладно, не будем мелочны и поверим представителю ЕС Наташе Берто, заявляющей о том, что Анкара получила 5,6 миллиарда. Но проблема-то заключается в том, что бюджету Турции прием беженцев обошелся, по самым скромным оценкам, примерно около 30 миллиардов долларов.

Здесь вполне уместен вопрос, а как же в Анкаре считали, что так занизили расходы на содержание беженцев? И если турецкие экономисты так занизили необходимую сумму, то кто ж тогда им виноват, кто им «злобный доктор»? С экономистами в Анкаре все нормально. Проблема заключалась в том, что такого наплыва беженцев попросту никто не ожидал. Максимум - миллион. Ну - полтора, в крайнем случае. Такой людской поток Турция бы «переварила». Но в 2.5 раза больше - ни одна экономика не выдержит, слишком велика нагрузка. Все осложнилось еще и тем, что Анкара отнеслась к беженцам максимально гуманно. Их ожидали не лагеря по типу тех, что другие страны создавали для палестинцев и афганцев, а возможность расселяться по всей стране. В результате, и на бюджет страны легла дополнительная нагрузка, и на бытовом уровне быстро начали возникать конфликты. Турции пришлось столкнуться с тем же, с чем сталкивается любая принимающая беженцев в больших количествах сторона. «Пришлые» воспринимали и воспринимают пребывание на турецкой земле с одной стороны - как временный эпизод в своей жизни. А потому большая их часть не испытывает ни малейшего желания встраиваться в турецкое общество, тщательно и даже с неким надрывом сохраняя свою «инаковость». С другой стороны - часть беженцев воспринимала свой исход в Турцию не как жест доброй воли Анкары, а как ее «обязанность» перед ними, и в любой нехватке чего-либо, в любом недостатке бытовой обустроенности обвиняла… именно турецкие власти. Вместе с беженцами на территорию Турции просочилась и агентура «Исламского государства», тут же развернувшая активную работу по формированию подпольных ячеек и подготовке терактов. А пособников и исполнителей они без особого труда вербовали в сирийской диаспоре. И это было для национальной безопасности Турции ничуть не меньшей угрозой, чем непомерная нагрузка на государственный бюджет. Да, со временем террористические ячейки турецкие спецслужбы практически зачистили, ряд крупных терактов были предотвращены еще на этапе подготовки. Но ведь «недовольные Турцией» в сирийской диаспоре никуда не исчезли, более того - со временем их число даже возрастает.