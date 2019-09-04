В России напали на главу Центризбиркома

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел России, пишет «Лента.ру».

Неизвестный в маске пролез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся.

Инцидент случился в ночь на 6 сентября в доме Памфиловой в подмосковной Истре, сообщение в полицию поступило в 01:30.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, или в крупном размере».

«Расследование взято на контроль руководством МВД России», — подчеркнула официальный представитель министерства Ирина Волк.