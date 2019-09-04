Экс-глава МВД Грузии выходит из тюрьмы
Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили покинет пенитенциарное заведение 20 февраля, сообщает "Грузия Онлайн".
Бывший премьер и экс-глава МВД Вано Мерабишвили был задержан в мае 2013 года. Он отбывает наказание по нескольким делам, в том числе по делу о разгоне акции 26 мая 2011 года, сокрытии улик по делу Сандро Гиргвлиани, физической расправы над Валерием Гелашвили, о даче в Квариати и подкупе избирателей.
По принципу поглощения наказаний, окончательно Мерабишвили был приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев. На данный момент в суде продолжается рассмотрение дела о разгоне акции 7 ноября и вторжении в телекомпанию «Имеди». По этому делу Мерабишвили обвиняется в превышении полномочий.