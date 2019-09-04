Армения хочет покупать туркменский газ

Посол Армении в Тегеране Арташес Туманян предложил покупать туркменский природный газ через своповые поставки с участием Ирана. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Тариф на российский газ нам выгоден. Он всегда был ниже международно признанных цен. В случае с иранским газом при наличной оплате лучших условий нам никогда не предлагалось», — сказал Туманян на заседании комиссии по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции.

Вместе с тем, по его словам, «есть идея» со свопами с газом из Туркменистана. «Почему я говорю идея? Потому что нет никаких документов, но для нас это имеет принципиальное значение. Туркменский газ может пройти через наш регион. Не физически, в этом нет необходимости, а через своп-схемы», — сказал посол.

По его словам, Туркменистан может поставлять газ, например, в иранскую провинцию Мазендеран, а Армения — получать на границе иранское топливо. «Подобная схема обмена позволит нам ввозить газ, не вызывая «ревности» на газовом рынке», — сказал Туманян.