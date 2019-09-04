Уроженцы Азербайджана попались на грабеже в Петербурге

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли несколько краж, совершенных в клубе, который располагается на Купчинской улице во Фрунзенском районе. Задержаны уроженцы Азербайджана.

Отмечается, что первая кража была совершена в ночь на 14 июля — неустановленный преступник, находясь в помещении клуба, похитил мобильный телефон и деньги у мужчины. Сумма ущерба оценивалась в 40 тысяч рублей.

Вторая кража была совершена в ту же ночь около клуба. Мобильный телефон, ювелирные изделия и банковскую карту (с которой были списаны более 95 тысяч рублей) неизвестный украл у другого мужчины. Общий ущерб — 161 тысяча 215 рублей.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-розыскной части совместно с ГУР отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга разоблачили и задержали двух неработающих уроженцев Азербайджана (1980 и 1976 годов рождения).