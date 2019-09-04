Глава МВД Турции пригрозил отстранить Экрема Имамоглу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу не исключил назначения временно исполняющего обязанности главы муниципалитета Стамбула на место Экрема Имамоглу. Об этом сообщает Haber Turk.

Согласно информации, Сойлу объявит об окончательном решении по этому вопросу восьмого сентября.

Отметим, что ранее глава МВД Турции раскритиковал визит Имамоглу в Диярбакыр, где тот провел встречи с представителями Демократической партии народов (HDP).

Сойлу сказал, что Имамоглу должен исполнять вверенные ему полномочия, и если он этим не занимается, то "сильно пожалеет об этом".

Напомним, что 23 июня 2019 года в Стамбуле состоялись повторные муниципальные выборы, на которых победил кандидат от CHP Экрем Имамоглу, набравший 54,03 процента голосов избирателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на повторных муниципальных выборах в Стамбуле.