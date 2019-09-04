Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом говорится на его странице в Твиттер.

Как отмечается, 4 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Маск подарил ему электромобиль Tesla.

Спустя два дня миллиардер опроверг заявление белорусского лидера, оставив комментарий под постом издания «Белорусский партизан».

Редакторы новостного сайта опубликовали в Твиттер статью на тему «Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?». Один из пользователей в комментариях спросил бизнесмена, действительно ли он сделал такой подарок.

«Эм, нет», — ответил Маск.