Лукашенко потребовал от России не гнобить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну. Слова белорусского лидера передает агентство «Интерфакс-Беларусь».

По словам Лукашенко, Россия должна вести себя в отношениях с Беларусью как «старший брат» и при необходимости оказывать республике поддержку. Белорусский лидер также подчеркнул, что если Москва выполнит это требование Минска, «белорусы не позволят предать нашего старшего брата».

«То, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами», — добавил Лукашенко, отметив, что жители России блестяще относятся к белорусам. Говоря о россиянах, он также отметил, что не видит причин «к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их». По его словам, «этого никогда не будет», даже после того, как Лукашенко уйдет от власти.