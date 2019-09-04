США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

Американские военные перебросили стратегический бомбардировщик Boeing B-52 в Великобританию для участия в военных учениях. Об этом сообщается на сайте командования вооруженных сил США в Европе и Африке.

Как отмечается, самолет из состава 307-го бомбардировочного крыла Военно-воздушных сил Соединенных Штатов покинул военную базу Барксдейл в штате Луизиана. Стратегический бомбардировщик примет участие в маневрах Ample Strike 19 в Чехии, Cobra Warrior в Великобритании и авиашоу «Дни НАТО».