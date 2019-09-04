Обладатель «Грэмми» умер после концерта

Гитарист Дэн Уорнер умер от сердечного приступа, сообщает Billboard.

Отмечается, что в среду, 4 сентября, он отправился в свой любимый бар Shenanigans в Голливуде. Там он отыграл концерт, а после окончания выступления рухнул замертво, спустившись со сцены.

Дэн Уорнер был американским продюсером, автором песен и гитаристом. Он работал с такими артистами как Майкл Джексон, Мадонна, Шакира, Селин Дион, Барбра Стрейзанд, Хулио и Энрике Иглесиасы, Пинк, Рики Мартин и Нелли Фуртадо. В 2011 году был удостоен музыкальной премии «Грэмми» за работу над альбомом испанского певца Алехандро Санса Paraíso Express. Уорнер также был обладателем четырех наград Latin Grammy.