Заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев, который принимает участие в проходящей в Сеуле международной конференции по обороне и безопасности «Сеульский оборонный диалог - 2019», встретился с заместителем министра национальной обороны по оборонной политике Республики Корея господином Чунг Сухуаном, сообщает пресс-служба Минобороны.

Стороны, обсудив текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, высоко оценили достижения в области военного образования.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, военно-политической ситуации на Южном Кавказе и Корейском полуострове.