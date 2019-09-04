Как отмечается, редкую 20-сантиметровую змею с двумя головами, двумя языками, с четырьмя глазами и одним телом нашли в лесу Дейв Шнайдер и его коллега (имя не указывается).

По словам Шнайдера, у рептилии возникнут сложности с выживанием в диких условиях. Она медленно передвигается, тем самым становится легкой добычей для хищников. В связи с этим ученые забрали змею на работу, обеспечили ее кровом и едой.