Попытка мятежа в армянских тюрьмах

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян на своей странице в Facebook сообщил о том, что в тюрьмах страны пресечен коллективный бунт. В случае его продолжения он пообещал предпринять все необходимые меры, передает «Спутник-Армения».

«5 сентября в уголовно-исполнительных учреждениях зафиксированы проявления неповиновения, которые были пресечены благодаря оперативным действиям сотрудников», - написал Рустам Бадасян.

Глава ведомства также сообщил, что на данный момент ситуация находится под контролем - мятежа нет. По его словам, в случае возможного развития событий, он в рамках своих полномочий и с учетом сложившейся ситуации предпримет все необходимые действия.