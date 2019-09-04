Откуда в нашем современном мире берутся фобии? Это – в связи с антикитайскими протестами в Казахстане. Сообщение Haqqin.az об этом, совершенно новом явлении в политической жизни до того в целом спокойной республики вызвало оживленную дискуссию среди наших читателей. Много чего говорится в социальных сетях по данному поводу. Вплоть до того, что утверждается, мол, «китайцы скупают весь Казахстан, и скоро заберут всю страну себе». Вот так – ни мало ни много. Возьмут как завалявшийся бутерброд на столе и проглотят…

Союз кончился, а мозги остались

Фобии берутся оттуда, откуда все остальное – из прошлого, старых представлений о мире и его обитателях – людях. Сотни, а то и тысячи километров расстояния, совершенно другой регион, другие народы, другие нравы - но вот же, мозги – те же самые. Как везде в бывшем СССР - вымышленные опасности, мнимые угрозы, при игнорировании угроз реальных, ну и конечно, – фобии, фобии, и фобии.

Советские люди, даже сейчас, спустя 30 лет после развала СССР, не могут жить без фобий. А может, правы те, кто утверждает, что у каждого региона свои межнациональные проблемы – в зависимости от стран, в нем доминирующих. Одним словом, без них – никуда – ни в коммунизм, ни в независимое существование.

В Казахстане фобия в отношении китайцев. В нашем регионе китайцев нет, по крайней мере в количествах заслуживающих внимания. Но есть Россия, которая для одних политиков представляется благом, для других – исторически сложившейся реальностью, от которой никуда не деться. Но и то правда, что есть и третья разновидность бывших советских. «Россия - это реальная угроза», - твердят они, даже если дискуссия разворачивается по поводу аборигенов Австралии. Однако при этом высказывается мнение, что «ввиду тесных отношений кавказских народов с русскими, противоречия и конфликты в основном носят политический характер и вниз, на уровень широких народных масс почти не опускаются». Что правда, то правда. Добавим только: если б не появление во главе Азербайджана Гейдара Алиева, трудно даже представить куда бы завел республику и ее отношения с огромной Россией (одним концом упирающаяся в Европу, другим – Дальний Восток!) достопамятный НФА. Слава богу – остались о тех призраках одни воспоминания…

Понаехали тут арабы всякие…

Зато у нас в регионе есть Ближний Восток – арабы, иранцы, ну и конечно, турки. По сути – братская для Азербайджана Турция - главная сверхдержава региона, если принимать во внимание не только количество атомных боезарядов, но и другие не менее важные факторы. Некоторые политологи видят в ней некий противовес традиционному российскому пребыванию в этих краях. При том, что никуда не делись традиционные кавказские фобии - общие, без которых не могут обойтись многие страны. Но, что там говорить, имеются у каждой страны и свои, как бы помягче сказать, специфические что ли приязни и неприязни…