Баку - новый Бейрут для арабов слово публицисту
Откуда в нашем современном мире берутся фобии? Это – в связи с антикитайскими протестами в Казахстане. Сообщение Haqqin.az об этом, совершенно новом явлении в политической жизни до того в целом спокойной республики вызвало оживленную дискуссию среди наших читателей. Много чего говорится в социальных сетях по данному поводу. Вплоть до того, что утверждается, мол, «китайцы скупают весь Казахстан, и скоро заберут всю страну себе». Вот так – ни мало ни много. Возьмут как завалявшийся бутерброд на столе и проглотят…
Союз кончился, а мозги остались
Фобии берутся оттуда, откуда все остальное – из прошлого, старых представлений о мире и его обитателях – людях. Сотни, а то и тысячи километров расстояния, совершенно другой регион, другие народы, другие нравы - но вот же, мозги – те же самые. Как везде в бывшем СССР - вымышленные опасности, мнимые угрозы, при игнорировании угроз реальных, ну и конечно, – фобии, фобии, и фобии.
Советские люди, даже сейчас, спустя 30 лет после развала СССР, не могут жить без фобий. А может, правы те, кто утверждает, что у каждого региона свои межнациональные проблемы – в зависимости от стран, в нем доминирующих. Одним словом, без них – никуда – ни в коммунизм, ни в независимое существование.
В Казахстане фобия в отношении китайцев. В нашем регионе китайцев нет, по крайней мере в количествах заслуживающих внимания. Но есть Россия, которая для одних политиков представляется благом, для других – исторически сложившейся реальностью, от которой никуда не деться. Но и то правда, что есть и третья разновидность бывших советских. «Россия - это реальная угроза», - твердят они, даже если дискуссия разворачивается по поводу аборигенов Австралии. Однако при этом высказывается мнение, что «ввиду тесных отношений кавказских народов с русскими, противоречия и конфликты в основном носят политический характер и вниз, на уровень широких народных масс почти не опускаются». Что правда, то правда. Добавим только: если б не появление во главе Азербайджана Гейдара Алиева, трудно даже представить куда бы завел республику и ее отношения с огромной Россией (одним концом упирающаяся в Европу, другим – Дальний Восток!) достопамятный НФА. Слава богу – остались о тех призраках одни воспоминания…
Понаехали тут арабы всякие…
Зато у нас в регионе есть Ближний Восток – арабы, иранцы, ну и конечно, турки. По сути – братская для Азербайджана Турция - главная сверхдержава региона, если принимать во внимание не только количество атомных боезарядов, но и другие не менее важные факторы. Некоторые политологи видят в ней некий противовес традиционному российскому пребыванию в этих краях. При том, что никуда не делись традиционные кавказские фобии - общие, без которых не могут обойтись многие страны. Но, что там говорить, имеются у каждой страны и свои, как бы помягче сказать, специфические что ли приязни и неприязни…
Общая, как говорится, одна на всех - это арабо и иранофобия, связанная, в первую очередь, с ростом числа туристов из стран Ближнего Востока. Открывшиеся для них страны Южного Кавказа – настоящая отдушина, примерно такая, каким был когда-то для арабского мира Бейрут. Нынче для туристов из того самого мира этот край - настоящая заграница.
Арабы и иранцы едут на Кавказ подышать воздухом относительной свободы – по части женщин, прежде всего. Нравится наш край и тамошним дамам - здесь можно пройтись по улицам в какой угодно одежде, не рискуя нарваться на полицию нравов или толпу разгневанных мужиков с булыжниками. Мужская же половина упивается редкостной возможностью ходить в подвыпившем состоянии, не вызывая ничьего возмущения.
Если учесть, что для многих из граждан стран Ближнего Востока настоящий рай – Европа и Америка – закрыты, то понятно, что на безрыбье и Тбилиси – Париж.
Оборотная сторона туристического бума – фобия. «Товарищи с Востока» всем своим видом вызывают замешательство у местного сообщества. У них все чужое – одежда, манера поведения, языки, которые местных гражданам ни о чем не говорят.
А если учесть, что многие из них еще и покупают в наших городах недвижимость, то вот она - идеальная почва для ксенофобии. «Понаехали тут, скупают все, скоро их тут будет большинство».
«Еще немного – и мы тут станем чужими»
Никакими конкретными данными, как обычно бывает, такого рода фобии не подкрепляются. Похоже, однако, что это обстоятельство придает им еще большую убедительность. Количество новоприбывших владельцев недвижимости из стран Ближнего Востока невелико, а видны они потому, что сосредоточены в двух-трех крупных городах региона, и в основном в районах среднего класса.
Отойдите чуть-чуть на окраины, или еще лучше – выезжаете в провинцию – и поймете – никакого нашествия нет, и никто нас не оккупирует. Все это пустой бред в лучшем случае, и намеренная пропаганда в худшем.