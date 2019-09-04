МИД Азербайджана о «выборах» в Карабахе

«Действительно, согласно сообщениям армянских СМИ, на оккупированных Арменией территориях нашей страны планируется проведение очередного шоу, преподносимого под покровом неких «выборов». Однако существуют всем прекрасно известные реалии: о каких бы «выборах» не пытались говорить в условиях военной агрессии, оккупации, сплошных этнических чисток и прочих незаконных действий, ни это, готовящееся представление, ни его результаты не признаются, и не будут признаны международным сообществом», - сказала сегодня пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

МИД Азербайджана прокомментировал информацию, распространенную в армянских медиа, о проведении восьмого сентября текущего года т.н. «выборов» в «органы местного самоуправления» на оккупированных территориях Азербайджана.

Она подчеркнула, что это в полной мере относится и к самому марионеточному режиму, созданному Арменией на оккупированных ею землях Азербайджана.

Пресс-секретарь напомнила, что международное сообщество, в том числе страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, однозначно отмечают непризнание всех проведенных до настоящего времени фиктивных «выборов» и их итогов. «Существует лишь одна истина относительно предпринимаемых со стороны Армении попыток пропагандировать, созданный ею в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны марионеточный режим, на мероприятиях, проводимых в различных зарубежных государствах при поддержке армянской диаспоры и лоббистских кругов, а также относительно организации незаконных визитов и прочих действий провокационного характера, и она неизменна», - сказала она.

В подтверждение своих слов Абдуллаева на конкретном примере объяснила в чем заключается эта истина.

«К примеру, недавний случай с Австралией, куда был организован визит представителей незаконного режима, и это пытались представить чуть ли не как его «признание». Поддержка федеральным правительством Австралии территориальной целостности Азербайджана, конечно же, известна. Вместе с тем, на фоне последних провокаций армянской стороны МИД Австралии на своем официальном интернет-сайте вновь заявил о поддержке этой страной территориальной целостности Азербайджана и непризнании Нагорного Карабаха в качестве «независимого государства», - подчеркнула Абдуллаева.

По ее словам, другой пример, когда МИД Германии, отвечая на распространенные в армянской печати сведения о том, что незаконный режим якобы был представлен в качестве наблюдателей на проводимых в ФРГ земельных выборах, заявил посольству Азербайджана - данные инсинуации СМИ не имеют оснований, подчеркнув, что Германия не признает ни Нагорный Карабах, ни проводимые там «выборы».

В заключение она добавила, что могла бы привести и множество других примеров подобного рода.

«Одним словом, истина заключается в том, что Нагорный Карабах есть неотъемлемая часть Азербайджана, и это отражено во всех международных документах», - подчеркнула Абдуллаева.