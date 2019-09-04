Мнацаканян: «Армения готова установить дипотношения с Турцией»

Армения готова установить дипотношения с Турцией без предусловий, однако пока положительных новостей по этому поводу нет. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на пресс-конференции в Ереване, сообщает «Спутник-Армения».

«Мы стали очевидцами того, что со стороны Турции Цюрихские протоколы не соблюдаются, продолжается блокада Армении. Мы готовы к установлению дипотношений без предусловий. Но для этого нужно желание обеих сторон. И не могу сказать, что есть хорошие новости», – подчеркнул Мнацаканян.