В Баку прошло XXII заседание Конференции спецслужб тюркоязычных государств. Как сообщает пресс-служба СГБ Азербайджана, в заседании приняли участие делегации во главе с начальником Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-лейтенантом Али Нагиевым, начальником Службы внешней разведки Азербайджана генерал-лейтенантом Орханом Султановым, руководителем Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом, председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Керимом Масимовым, председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбеком Опумбаевым, а также в качестве наблюдателя - делегация под руководством председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусаломом Азизовым, высокопоставленный сотрудник Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Чимакадзе.

Вступительным словом заседание, которое начало работу в тот же день, открыл начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Али Нагиев, пожелал работе мероприятия успехов.

Помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров поприветствовал участников мероприятия и зачитал поздравительное послание Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выступивший затем генерал-лейтенант Али Нагиев отметил необходимость однозначного и единого подхода к терроризму, религиозному экстремизму и агрессивному сепаратизму, которые представляют серьезную угрозу для государств-членов Конференции органов специальных служб тюркоязычных государств и государств, участвующих в качестве наблюдателя.

Начальник службы высоко оценил динамично развивающееся партнерство между органами государственной безопасности и специальными службами тюркоязычных государств, подчеркнул важность дальнейшего расширения обмена опытом и информацией для надежного обеспечения национальной безопасности наших стран.

Генерал-лейтенант Али Нагиев выразил надежду на то, что учреждение в Анкаре Постоянного секретариата Конференции органов специальных служб тюркоязычных государств окажет положительное воздействие на совместную деятельность в сферах сотрудничества, создаст благоприятные условия для усиления эффективности деловых связей с учетом новых реалий.

Выступивший на заседании начальник Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Орхан Султанов рассказал о создаваемых международным терроризмом угрозах для национальных интересов наших государств. Султанов отметил в связи с этим важность дальнейшего укрепления сотрудничества между органами специальных служб тюркоязычных государств.

Руководитель Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан, председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Керим Масимов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев, председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов и руководитель Антитеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Чимакадзе рассказали о перспективах сотрудничества для эффективного обеспечения безопасности наших стран, осуществляемых мерах против процессов радикализации, содействующих терроризму, подчеркнули необходимость укрепления взаимодействия в борьбе с любыми проявлениями экстремизма.