Кустарные металлургические цеха, расположенные рядом с башней SOCAR на проспекте Гейдара Алиева, возобновили свою деятельность. Местные жители снова наблюдают густой черный дым, который в результате плавки металлических отходов выпускают цеха, расположенные на территории ОАО Bakı Elektriktökmə на улице Насруллы Насруллаева в Наримановском районе.

В декабре прошлого года репортерская группа haqqin.az уже посещала два кустарных металлургических цеха, которые функционировали на территории ОАО Bakı Elektriktökmə, которое контролируется Госкомитетом по имущественным вопросам. Эти два цеха, известные в народе как «Цех Магомеда» и «Цех Валеха», на условиях аренды занимались кустарным производством арматуры и некоторых полуфабрикатов.

После серии репортажей сотрудники Минэкологии и природных ресурсов тогда провели проверку в этих цехах и оштрафовали их владельцев за загрязнение воздуха. Также было вынесено предупреждение о приостановлении их деятельности. В отношении владельца одного из цехов Натика Мамедова был составлен протокол, а цех оштрафован на 16.5 тысяч манатов.

Но по всей видимости, владельцы подобных кустарных цехов не боятся штрафов от Минэкологии. Для них эти суммы смешны, ведь продажа низкокачественной арматуры приносит колоссальную прибыль. А то, что кустарная продукция, используемая в строительстве домов в Баку, может привести к трагедии, никого не волнует.

Еще точно не известно, кто снова запустил производство на этих кустарных цехах. Видеокадры с густым черным дымом, исходящим с территории ОАО Bakı Elektriktökmə, представлены в Министерство экологии и природных ресурсов. В скором времени haqqin.az опубликует и официальную реакцию министерства.