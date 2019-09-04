Сын депутата задолжал Пашабанку... Но деньги возвращает

На сына депутата Милли Меджлиса Фазаила Агамалы – Эльчина Агамалы подали в суд из-за невозврата банковских кредитов. По информации местных СМИ, под председательством судьи Наримановского районного суда Солмаз Адиловой рассматривается иск PAŞA Bank к ООО Altus, а также к Эльчину Агамалы, Ульви Байрамову и Сугре Имановой.

В интервью изданию FED.az Эльчин Агамалы подтвердил информацию, отметив, что его компания Altus столкнулась с финансовыми проблемами после девальвации маната.

По его словам, большая часть долга уже выплачена банку и в скором времени кредитная задолженность будет полностью погашена.

Сумма задолженности и сфера деятельности компании не называются, однако известно, что она проводит торговые операции со странами еврозоны. Кредит был взят в манатах, но грянувшая девальвация не позволила компании его погасить.

Сын депутата отмечает, что для решения экономических проблем компании с января 2019 года он вступил в должность ее директора.

«За прошедший период мы проделали колосальную работу по оздоровлению компании и выходу в прибыль. И до, и после обращения PAŞA bank в суд мы погасили часть долга. После уточнения остатка задолженности, она тоже будет погашена», - сказал Эльчин Агамалы.