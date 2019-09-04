Мнацаканян о предстоящей встрече с Мамедъяровым

По словам главы МИД Армении, количество встреч министров и лидеров стран указывает на серьезные намерения правительства работать в направлении мирного разрешения конфликта.

Планируется новая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян, пишет «Спутник-Армения».

«Встреча запланирована в скором времени, однако есть договоренность и традиция глав МИД и сопредседателей одновременно сообщать подробности. Не позволю себе нарушать эти договорённости», – сказал Мнацаканян.

Комментируя вопрос о том, сколько Армения намерена участвовать в переговорах, учитывая отсутствие конкретного документа на переговорном столе и четкой цели, Мнацаканян подчеркнул, что цель Армении - обсудить и оценить многочисленные параметры потенциального пути урегулирования карабахского конфликта.

«Процесс длительный и есть многочисленные параметры, сопоставление которых может стать основой для разрешения. Следовательно, наша цель - достичь лучшего решения. Важно понимать, что ни одна сторона не может руководствоваться максималистским подходом, а другая - наоборот. Однако мы с сопредседателями прилагаем большие усилия, чтобы сопоставить эти параметры и прийти к консенсусу, которые могут быть отображены на бумаге», – заявил глава армянского МИД.

Напомним, что Мнацаканян и Мамедъяров последнюю встречу провели 20 июня в Вашингтоне.