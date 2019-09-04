Клиенты Expressbank продолжают получать cashback!

Проект Expressclub от Expressbank продолжает радовать своих клиентов. С начала запуска проекта, клиенты получили cashback на общую сумму более 450 000 АЗН.

Каждый владелец пластиковой карты Expressbank по умолчанию является членом Expressclub, благодаря чему, при оплате покупок посредством POS-терминалов внутри страны получает обратно до 30% от потраченной суммы. Эти средства клиенты могут обналичить или использовать повторно при безналичных операциях, превращая таким образом свои расходы в доходы.

В этом клиентам помогает и мобильное приложение проекта Expressclub, с помощью которого можно проще найти местоположение партнеров, узнать о текущих акциях, кампаниях и скидках, а также получить информацию о суммарной сумме cashback за последние 90 дней.

Чтобы воспользоваться всеми вышеперечисленными преимуществами проекта Expressclub, достаточно приобрести любую пластиковую карту Expressbank. Заказ карты можно осуществить, обратившись с удостоверением личности в ближайший филиал банка или оформив онлайн-заявку на официальном сайте банка www.expressbank.az.

Expressbank, предлагающий широкий спектр банковских услуг и для розничной и корпоративной сфер, представлен сетью 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить в Контакт центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.