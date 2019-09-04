Гонконгская полиция разгоняет демонстрантов травматическими пулями

Демонстранты собрались у полицейского участка в пятницу. Полиция подняла черный флаг, предупреждая, что если они не уйдут, будет применен слезоточивый газ и оружие. Протестующие выстроили "фронт" из зонтиков и медленно начали отступать в сторону Натан роуд и Принц Эдвард Роуд Вест.

Затем произошли столкновения между протестующими и полицейскими, последние применили травматическое оружие. Но демонстранты не ушли, а некоторые даже кидали в сторону полиции кирпичи, светили лазером. Как сообщила полиция в Twitter, протестующие стали ломать придорожные ограждения и светофоры.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.

Протестующие, в свою очередь, остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.