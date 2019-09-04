Мария Барретт и Пола Лоди стали первыми сестрами, дослужившимися до звания генералов за 244-летнюю историю американской армии, сообщил USA Today.

Баррет присвоили звание генерал-майора, Лоди – бригадного генерала.

Ранее в вооруженных силах этого звания уже добивались отцы и сыновья, а также супруги.

Как пишет издание, женщины не могли официально числиться в рядах американской армии до 1901, когда был создан корпус медсестер. Сейчас 69 из 417 генералов в американских вооруженных силах – женщины.