Палата лордов утвердила проект о переносе Brexit

Палата лордов британского парламента утвердила, как и ожидалось, принятый 4 сентября палатой общин законопроект о переносе Brexit при отсутствии сделки с ЕС, передает РИА Новости.

Палата общин приняла законопроект вопреки позиции правительства вечером в среду. Он обяжет премьера просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения. Накануне члены палаты лордов заявили, что не будут блокировать законопроект и примут его в пятницу. Документ получит одобрение королевы и станет законом, как ожидается, в понедельник, 9 сентября.

"Да, скорее всего, королевское одобрение будет получено в самом начале следующей недели", - подтвердил источник в Консервативной партии.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.