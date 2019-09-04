В Грузии растет число туристов из Азербайджана

В прошлом месяце зафиксирован рост числа туристов из Азербайджана, посетивших Грузию. Об этом говорится в исследовании TBC Research банка TBC.

В период с 19 по 26 августа число посетителей из Азербайджана в соседнюю страну в годовом сравнении выросло на 6 300 человек.

С 26 по 31 августа число посетивших Грузию граждан Азербайджана в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7 200 граждан.

Исследование было подготовлено на основе показателей Министерства внутренних дел Грузии.

Отметим, что в августе прошлого года Грузию посетили 200 454 граждан Азербайджана.