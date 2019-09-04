Ураган «Дориан» вызвал первые разрушения в США

Ураган «Дориан», бушующий в Атлантике, ослабел до первой категории. Он уже обрушился на территорию США.

«Дориан» ударил по штату Северная Каролина. Там остались без электричества около 350 тыс. зданий. В частности, отключения затронули острова Гаттерас и Окракоук, передает CNN.

Ветер, скорость которого достигает 140 км/ч, также повалил деревья. Уровень воды поднимается.

Ранее «Дориан» убил 30 человек на Багамских островах. Число жертв может существенно возрасти.