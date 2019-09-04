Британское СМИ назвало сборную Азербайджана «мальчиками для битья» Перед матчем с Уэльсом
В преддверии сегодняшнего отборочного матча Евро-2020 между сборными Уэльса и Азербайджана британские СМИ пишут о том, что команда Райана Гиггза довела ситуацию до того, что ей уже сейчас обязательно нужно побеждать.
В частности, The Sun отмечает, что валлийцы очень рано столкнулись с возможностью потери реальных шансов на попадание в финальную стадию чемпионата Европы.
«Немного рано говорить об играх, которые нужно во что бы то ни стало выигрывать, но извините, валлийские фанаты, такой момент настал, - пишет британское издание. – Команда Райана Гиггза шокировала, проиграв два из первых трех отборочных матчей. Уэльс уступил Венгрии и Хорватии. И в такой ситуации, когда вам очень нужна победа, что может быть лучше, чем играть с мальчиками для битья в группе «E» - сборной Азербайджана. Эта команда проиграла все три матча и пропустила десять голов, пять из которых в последнем матче со Словакией, которую Уэльс обыграл в марте.
Но вот интересный момент: несмотря на поражения в каждой игре, Азербайджан неизменно забивал в каждом из трех матчей. Они нанесли 25 ударов за три игры и даже вели в счете в матче с Хорватией».
Матч Уэльс – Азербайджан состоится сегодня на стадионе «Кардифф Сити» и начнется в 22:45 по бакинскому времени.