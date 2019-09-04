В частности, The Sun отмечает, что валлийцы очень рано столкнулись с возможностью потери реальных шансов на попадание в финальную стадию чемпионата Европы.

В преддверии сегодняшнего отборочного матча Евро-2020 между сборными Уэльса и Азербайджана британские СМИ пишут о том, что команда Райана Гиггза довела ситуацию до того, что ей уже сейчас обязательно нужно побеждать.

«Немного рано говорить об играх, которые нужно во что бы то ни стало выигрывать, но извините, валлийские фанаты, такой момент настал, - пишет британское издание. – Команда Райана Гиггза шокировала, проиграв два из первых трех отборочных матчей. Уэльс уступил Венгрии и Хорватии. И в такой ситуации, когда вам очень нужна победа, что может быть лучше, чем играть с мальчиками для битья в группе «E» - сборной Азербайджана. Эта команда проиграла все три матча и пропустила десять голов, пять из которых в последнем матче со Словакией, которую Уэльс обыграл в марте.

Но вот интересный момент: несмотря на поражения в каждой игре, Азербайджан неизменно забивал в каждом из трех матчей. Они нанесли 25 ударов за три игры и даже вели в счете в матче с Хорватией».

Матч Уэльс – Азербайджан состоится сегодня на стадионе «Кардифф Сити» и начнется в 22:45 по бакинскому времени.