Из-за медведя в Губе пришлось создать рабочую группу
Министерство экологии и природных ресурсов в связи с нападением медведя на сельхозживотных в селе Кюснетгазма Губинского района создало рабочую группу.
Как сообщили в министерстве, в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможного ущерба, Рабочая группа в составе охотников-любителей и сотрудников Регионального управления экологии и природных ресурсов №5 МЭПР взяла указанную территорию под контроль. Принимаются необходимые меры.