Ранее haqqin.az писал, что в лагере для лиц, ищущих убежище в Германии, произошла массовая драка между мигрантами из Нигерии и Азербайджана.

Полиция немецкого города Деггендорф выдала ордер на арест семерых уроженцев из Азербайджана после массовой драки, пишут немецкие СМИ.

В ходе столкновений были ранены 9 человек, в том числе трое охранников лагеря и двое полицейских. Комплексу зданий лагеря беженцев нанесен серьезный материальный ущерб.

Согласно информации, в отношении семи уроженцев Азербайджана в возрасте 27, 34, 37 и 39 лет выдан ордер на арест по обвинению в оказании сопротивления полиции.

Еще один 38-летний азербайджанец находится в заключении для дальнейшей депортации в Италию.

Вместе с азербайджанцами арестован и один 28-летний нигериец.