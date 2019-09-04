Азербайджан против Уэльса в Кардиффе Матч начался; обновлено 22:45

Отдел спорта

Матч Уэльс - Азербайджан начался.

*     *     * 21:30

Объявлены стартовые составы сборных Уэльса и Азербайджана.

Уэльс: Уэйн Хеннесси, Нейл Тэйлор, Крис Мефам, Джо Родон, Джо Аллен, Гарри Уилсон, Гарет Бэйл, Коннор Робертс, Этан Ампаду, Том Лоуренс, Даниэль Джеймс.

Запасные – Дэнни Уорд, Адам Дэвис, Крис Гантер, Бен Дэвис, Мэтью Смит, Сэм Воукс, Киффер Мур, Джеймс Лоуренс, Том Локьер, Джонни Уильямс, Джо Моррелл, Уилл Воулкс.

Азербайджан: Салахат Агаев, Гара Гараев, Шахрияр Рагимов, Максим Медведев, Бахлул Мустафазаде, Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев, Дмитрий Назаров, Антон Кривоцук, Ричард Алмейда, Павел Пашаев.

Запасные – Эмиль Балаев, Шахрудин Магомедалиев, Араз Абдуллаев, Эмин Махмудов, Агабала Рамазанов, Рашад Эюбов, Омар Булудов, Руфат Дадашов, Ренат Дадашов, Темкин Халилзаде, Джавид Гусейнов.

*     *      * 21:25

В 22:45 по бакинскому времени в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» начнется отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между футбольными сборными Уэльса и Азербайджана.

Судить встречу будет бригада арбитров с Мальты во главе с Фарруджиа Канн Трастином.

Параллельно будет проходить игра соперников сборной Азербайджана по группе – Словакии и Хорватии.

Турнирное положение в группе «E»:

1.Венгрия – 9 очков (4 матча)

2.Словакия – 6 (3)

3.Хорватия – 6 (3)

4.Уэльс – 3 (3)

5.Азербайджан – 0 (3).

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