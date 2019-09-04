Азербайджан против Уэльса в Кардиффе Матч начался; обновлено 22:45
Матч Уэльс - Азербайджан начался.
* * * 21:30
Объявлены стартовые составы сборных Уэльса и Азербайджана.
Уэльс: Уэйн Хеннесси, Нейл Тэйлор, Крис Мефам, Джо Родон, Джо Аллен, Гарри Уилсон, Гарет Бэйл, Коннор Робертс, Этан Ампаду, Том Лоуренс, Даниэль Джеймс.
Запасные – Дэнни Уорд, Адам Дэвис, Крис Гантер, Бен Дэвис, Мэтью Смит, Сэм Воукс, Киффер Мур, Джеймс Лоуренс, Том Локьер, Джонни Уильямс, Джо Моррелл, Уилл Воулкс.
Азербайджан: Салахат Агаев, Гара Гараев, Шахрияр Рагимов, Максим Медведев, Бахлул Мустафазаде, Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев, Дмитрий Назаров, Антон Кривоцук, Ричард Алмейда, Павел Пашаев.
Запасные – Эмиль Балаев, Шахрудин Магомедалиев, Араз Абдуллаев, Эмин Махмудов, Агабала Рамазанов, Рашад Эюбов, Омар Булудов, Руфат Дадашов, Ренат Дадашов, Темкин Халилзаде, Джавид Гусейнов.
* * * 21:25
В 22:45 по бакинскому времени в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» начнется отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между футбольными сборными Уэльса и Азербайджана.
Судить встречу будет бригада арбитров с Мальты во главе с Фарруджиа Канн Трастином.
Параллельно будет проходить игра соперников сборной Азербайджана по группе – Словакии и Хорватии.
Турнирное положение в группе «E»:
1.Венгрия – 9 очков (4 матча)
2.Словакия – 6 (3)
3.Хорватия – 6 (3)
4.Уэльс – 3 (3)
5.Азербайджан – 0 (3).