Вооруженное ограбление в центре Москвы

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, двое неизвестных подошли к мужчине на Павелецкой площади, выстрелили в него из травматического пистолета и отобрали сумку с деньгами. После этого они скрылись с места происшествия.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи, на место вызвали сотрудников полиции. Ведется поиск подозреваемых в совершении преступления.

По данным Telegram-канала 112, в пятницу вечером на Павелецкой площади должна была состояться обнальная сделка, но между участниками произошел конфликт, который привел к стрельбе и ограблению. В сумке, украденной у пострадавшего мужчины, находилось всего десять тысяч рублей.