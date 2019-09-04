Евро-2021: сборная Азербайджана U-21 обыграла Словакию

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.

На стадионе «Далга Арена» наша команда победила сборную Словакии – 2:1. Оба мяча в составе сборной Азербайджана забил Барыш Экинджиер. Он отличился на 7-й минуте. Словаки восстановили равновесие на 82-й минуте усилиями Любомира Тупты.

Но Барыш на 90-й минуте смог забить победный гол. Напомним, что в первом матче Азербайджан на выезде уступил Лихтенштейну – 0:1. Сейчас у нас 3 очка после двух матчей. Столько же имеют команды Грузии и Лихтенштейна. У Франции, Швейцарии и Словакии очков пока нет. 10 сентября Азербайджан сыграет в Баку с Грузией.