Бразильский министр оскорбил жену Макрона

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес оскорбил супругу президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит. Jб этом сообщает сообщает Sputnik International.

"Президент не солгал, она действительно страшная, это чистая правда", – заявил он, выступая на экономическом форуме в городе Форталеза.

При этом министр добавил, что некрасивых женщин не бывает, есть лишь неудачные ракурсы.Позднее он извинился за свои слова, назвав их "шуткой". Гедес добавил, что не хотел переходить на личности.