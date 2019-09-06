Счастье найдете в Финляндии, а работу в Тайване комментарий к итогам опроса
Вышел очередной, шестой, ежегодный выпуск исследования Expat Insider, которое проводит опрос среди экспатов – людей, нашедших себе работу за рубежом. Больше 20 тысяч человек, представляющих 182 страны и разбросанных по 187 странам мира, поделились своими впечатлениями о новом месте. На основе полученной от них информации сформирован интегральный рейтинг стран, трудоустройство в которых приносит наибольшее удовлетворение иностранцам.
Сразу нужно отметить, что не по всем странам была накоплена необходимая статистика, и из бывших республик Советского Союза в рейтинге упоминаются лишь Эстония, Россия, Казахстан и Украина.
Вопреки ожиданиям, опрос показал, что не такое большое счастье получить работу в США или странах Европы, во всяком случае, в большинстве из них. На первом месте оказался Тайвань, на втором – Вьетнам, на третьем – Португалия. В десятке из европейских стран, кроме Португалии, лишь Испания (5 место) и Чехия (10 место). Соединенные Штаты аж на 47-й, а Британия на 58-й позиции, уступая даже России (56 место).
Место в рейтинге складывается из отдельных составляющих: качества жизни, легкости обустройства на новом месте, дороговизны жизни, удовлетворенности работой и возможностями удовлетворить семейные потребности в образовании и развитии детей.
По качеству жизни Португалия обходит, хоть и ненамного, Тайвань, но вот счастливее себя иностранцы чувствуют в Эквадоре, самая высокая безопасность в Омане, транспорт лучше всего в Сингапуре, а со здоровьем и спортом прекрасно обстоит дело в Финляндии.
Проще всего обустроиться, говорят, в Мексике, здесь же легче всего найти себе друзей. Никаких языковых проблем, как ни странно, в Малайзии.
Очень довольны работой и связанными с ней перспективами те, кто трудоустроился во Вьетнаме, хотя соотношение работы и отдыха идеально в Панаме. Защищенность трудовых прав и заработок выше всего в странах Европы – они по этому показателю занимают почти всю десятку, пустив в нее только Сингапур.
Если для вас чрезвычайно важны семейные ценности и развитие ваших детей, то тут вне конкуренции Финляндия: здешние возможности, их качество и стоимость превосходны.
Опросили экспатов и о том, какие страны предпочтительнее для заведения романтических отношений. В десятке оказалось пять стран Латинской Америки во главе с Бразилией. В Европе с этим дело лучше всего обстоит в Венгрии, в Азии – в Таиланде, Вьетнаме и Индонезии, в Африке этим отличается Кения. Как ни странно, довольно проблематичны для поиска романтики скандинавские страны, Австрия, Швейцария и Индия. Понятное дело, не забалуешь в мусульманских странах.
Финансово работающие иностранцы лучше всего себя чувствуют во Вьетнаме, Казахстане и Мексике. Дорого обходится жизнь в Канаде (58 место), Италии (62 место), Греции (64 место).
Важно отметить, что среди опрошенных преобладали немолодые люди – средний возраст 44 года, с высшим образованием и, в основном, семейно устроенные. Не исключено, что для более молодых и свободных звучали бы иные оценки. 19% собираются жить на новом месте больше пяти лет, а 32% не исключают, что и навсегда.
Мир становится все прозрачнее и запросто может рассматриваться как единый рынок труда. Перешагнуть границу, и не одну, в поисках интересной работы и незабываемого опыта становится нормой. Даже если вы не воспользуетесь такой возможностью, прекрасно осознавать, что она есть.