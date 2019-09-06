Леонид Швец, автор haqqin.az 6 сентября 2019, 23:57

Вышел очередной, шестой, ежегодный выпуск исследования Expat Insider, которое проводит опрос среди экспатов – людей, нашедших себе работу за рубежом. Больше 20 тысяч человек, представляющих 182 страны и разбросанных по 187 странам мира, поделились своими впечатлениями о новом месте. На основе полученной от них информации сформирован интегральный рейтинг стран, трудоустройство в которых приносит наибольшее удовлетворение иностранцам. Сразу нужно отметить, что не по всем странам была накоплена необходимая статистика, и из бывших республик Советского Союза в рейтинге упоминаются лишь Эстония, Россия, Казахстан и Украина. Вопреки ожиданиям, опрос показал, что не такое большое счастье получить работу в США или странах Европы, во всяком случае, в большинстве из них. На первом месте оказался Тайвань, на втором – Вьетнам, на третьем – Португалия. В десятке из европейских стран, кроме Португалии, лишь Испания (5 место) и Чехия (10 место). Соединенные Штаты аж на 47-й, а Британия на 58-й позиции, уступая даже России (56 место).

Место в рейтинге складывается из отдельных составляющих: качества жизни, легкости обустройства на новом месте, дороговизны жизни, удовлетворенности работой и возможностями удовлетворить семейные потребности в образовании и развитии детей. По качеству жизни Португалия обходит, хоть и ненамного, Тайвань, но вот счастливее себя иностранцы чувствуют в Эквадоре, самая высокая безопасность в Омане, транспорт лучше всего в Сингапуре, а со здоровьем и спортом прекрасно обстоит дело в Финляндии. Проще всего обустроиться, говорят, в Мексике, здесь же легче всего найти себе друзей. Никаких языковых проблем, как ни странно, в Малайзии. Очень довольны работой и связанными с ней перспективами те, кто трудоустроился во Вьетнаме, хотя соотношение работы и отдыха идеально в Панаме. Защищенность трудовых прав и заработок выше всего в странах Европы – они по этому показателю занимают почти всю десятку, пустив в нее только Сингапур. Если для вас чрезвычайно важны семейные ценности и развитие ваших детей, то тут вне конкуренции Финляндия: здешние возможности, их качество и стоимость превосходны. Опросили экспатов и о том, какие страны предпочтительнее для заведения романтических отношений. В десятке оказалось пять стран Латинской Америки во главе с Бразилией. В Европе с этим дело лучше всего обстоит в Венгрии, в Азии – в Таиланде, Вьетнаме и Индонезии, в Африке этим отличается Кения. Как ни странно, довольно проблематичны для поиска романтики скандинавские страны, Австрия, Швейцария и Индия. Понятное дело, не забалуешь в мусульманских странах.