Инвестиции Польши в Азербайджан составили 20 миллионов

До сегодняшнего дня Польша инвестировала в экономику Азербайджана 20,4 миллиона долларов США, сказала Trend директор зарубежного торгового представительства Польского агентства по инвестициям и торговле в Баку Эльнара Мамедова.

Мамедова отметила, что Азербайджан, в свою очередь, инвестировал в экономику Польши 10 миллионов долларов.

Далее директор представительства отметила, что в Азербайджане зарегистрировано 18 польских компаний.

"Они работают в сферах услуг, промышленности, торговли и других областях. В то же время создана прочная правовая база для нашего сотрудничества, подписано около 50 двусторонних документов, в том числе такие важные документы, как поощрение инвестиций и взаимная защита, устранение двойного налогообложения и экономическое сотрудничество", - подчеркнула Мамедова.