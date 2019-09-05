Никола Юрчевич: «Мы пропустили странные голы»

«В первую очередь, хочу поздравить сборную Уэльса с победой, - говорит хорватский специалист. - Игра получилась очень интенсивной, была отличная атмосфера. Уэльс играл очень хорошо. Обе команды были хорошо готовы. Я горжусь тем, как сегодня бились мои игроки. В концовке нам не повезло, пропустили обидный гол, хотя у соперника не было шансов забить. Очень огорчен тем, что мы проиграли. Мы пропустили странные голы. Это просто невезение.

Сегодня можно особо отметить молодых игроков. У нас играли Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцук, Рамиль Шейдаев, Махир Эмрели. Особенно хочу выделить Бахлула. Для него это была вообще первая игра за сборную. В целом я доволен всей командой, но если вы спрашиваете, то выделю молодежь. Потому что мы сегодня играли при заполненном стадионе, было давление болельщиков, молодым игрокам было непросто.

До второго гола в наши ворота я хотел сделать замену. Но у Бахлула были спазмы в мышце, поэтому не рискнул делать замену.

Почему игроки редко поддерживали Рамиля Шейдаева в атаке? Это была очень интенсивная игра, футболистам было сложно каждый раз выдвигаться вперед.

На что мы можем рассчитывать в следующем матче с Хорватией? Сегодня Хорватия выиграла 4:0 у Словакии в гостях. А я сегодня ребятам сказал, что сейчас мы расстроены, но надо собраться и через два дня с Хорватией сыграть. Посмотрим, кто в каком состоянии будет. Надо как можно скорее восстановиться и готовиться к матчу с Хорватией. Я верю, что мы сыграем достойно».