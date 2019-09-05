В Азербайджане задержаны двое граждан России армянской национальности

В селе Чайкенд Гейгельского района задержаны двое граждан России армянской национальности, сообщает издание Gununsesi.org со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, мужчина и женщина были задержаны во время фотографирования местности.

В ходе предварительного допроса они представились туристами из России, которые остановились в Гяндже. Сообщается, что задержанные для дальнейшего разбирательства доставлены в Гейгельский район.

Стоит также отметить, что село Чайкенд расположено в прифронтовой зоне.