Райан Гиггз: «Азербайджан был хорош и снова смог забить»

«Мы допустили сегодня много ошибок, - говорит Гиггз. - Доволен, что взяли 3 очка, но игра получилась отнюдь не легкой. Бэйл смог сегодня забить. Он как капитан вел за собой команду. Очень сильно помог нам сегодня.

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал победу своей команды над Азербайджаном (2:1) в отборе к Евро-2020, передает корреспондент haqqin.az из Кардиффа.

Я был недоволен первым таймом. Азербайджан играл очень хорошо, как и в матче с Хорватией. Сборная Азербайджана снова смогла забить.

После того, как мы пропустили, нам необходимо было быть терпеливыми. Должны были заставлять соперников много бегать. Но Азербайджан был хорош. Соперник сыграл на контратаках и доставил нам проблемы. Нам нужно сделать выводы из этой игры.

У сборной Азербайджана хорошие футболисты. Отмечать кого-то отдельно не буду. Пусть никто не считает Азербайджан слабой командой».