Райан Гиггз: «Азербайджан был хорош и снова смог забить»
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал победу своей команды над Азербайджаном (2:1) в отборе к Евро-2020, передает корреспондент haqqin.az из Кардиффа.
«Мы допустили сегодня много ошибок, - говорит Гиггз. - Доволен, что взяли 3 очка, но игра получилась отнюдь не легкой. Бэйл смог сегодня забить. Он как капитан вел за собой команду. Очень сильно помог нам сегодня.
Я был недоволен первым таймом. Азербайджан играл очень хорошо, как и в матче с Хорватией. Сборная Азербайджана снова смогла забить.
После того, как мы пропустили, нам необходимо было быть терпеливыми. Должны были заставлять соперников много бегать. Но Азербайджан был хорош. Соперник сыграл на контратаках и доставил нам проблемы. Нам нужно сделать выводы из этой игры.
У сборной Азербайджана хорошие футболисты. Отмечать кого-то отдельно не буду. Пусть никто не считает Азербайджан слабой командой».