Напомним, что первый мяч влетел в наши ворота от головы Павла Пашаева, а второй гол забил Гарет Бэйл после неудачного выхода Салахата из ворот.

Голкипер сборной Азербайджана Салахат Агаев прокомментировал пропущенные им голы в матче с Уэльсом (1:2), передает корреспондент haqqin.az из Кардиффа.

«Мы хорошо начали игру, но пропустили обидные, совсем необязательные голы. Боролись до конца, но проиграли. Были очень близки к тому, что завоевать одно очко.

Против такой сильной команды, как Уэльс, мы сыграли хорошо. Просто не повезло. Мы верили, что сможем вернуться отсюда с хорошим результатом.

В эпизоде с первым голом я крикнул Павлу Пашаеву, что мяч летит в него, но он меня не услышал. Он даже не видел мяча, когда тот летел.

Во втором голе я вышел из ворот, потому что мяч был близко ко мне. Если бы не вышел, тоже возникла бы опасность. Я вышел из ворот, чтобы помочь команде. Соперник коснулся меня, помешал мне, но в таких играх такие штрафные не назначают.

Матч с Хорватией? Нет ничего невозможного. Постараемся сыграть хорошо и набрать очки».