Подготовил Эльнур Эминоглу 03:25

Несколько дней назад ведущие российские СМИ растиражировали противоречивую информацию об аресте в Швейцарии счетов известного бизнесмена азербайджанского происхождения Тельмана Исмаилова с целью погашения его многомиллиардных долгов. СМИ также указали на расследование прокуратурой Швейцарии финансовой деятельности Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ). В распространенном сообщении со ссылкой на БМ-банк указывалось, что заявление банка принято прокуратурой. При этом если одна часть российских изданий указывала на разбирательство в прокуратуре Цюриха, другая - заявляла о расследовании в Женевской прокуратуре. Тельмана Исмаилова обвиняли в том, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он получил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым.

Вслед за этим сам Тельман Исмаилов на страницах азербайджанских и российских СМИ выступил с решительным опровержением, обвинив банк в рейдерском захвате своего имущества. Более того, бизнесмен опроверг распространенную рядом российских СМИ информацию о возбуждении уголовного дела в Швейцарии. Бизнесмен обещал предоставить редакции haqqin.az неопровержимые доказательства, свидетельствующие о лживом и клеветническом характере распространенной информации. Накануне в распоряжении haqqin.az оказалось ответное письмо прокурора отдела по делам об отмывании денег Цюрихской прокуратуры доктора юридических наук С.Винклера. В своем официальном письме в ответ на обращение представителя российского банка адвоката доктора Эндрю Гарбарски, прокурор однозначно заявляет об отсутствии в действиях Тельмана Исмаилова состава преступления по подозрению в отмывании денег, и отклоняет просьбу в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на отсутствие доказательств. Прокурор Винклер напоминает представителю российского банка об их телефонном разговоре 19 февраля 2018 года, когда представители российского банка заверили швейцарского прокурора в наличии доказательной базы в этом деле. Прокурор вопрошает: «В своей жалобе вы утверждаете, что Тельман Исмаилов был осужден согласно оценке экспертов по российскому законодательству за незаконное присвоение, мошенничество, мошенническое банкротство и ущерб кредиторам. Насколько конкретны эти подозрения? Как и в какой форме, российские власти действовали против Тельмана Исмаилова? Возбудили ли уже российские власти дело против Тельмана Исмаилова и, если да, то в каком конкретно контексте, и в чем заключается данное обвинение? Если да, были ли уже вынесены решения по этому вопросу и с каким содержанием?» И далее прокурор сам же отвечает на поставленные вопросы, продемонстрировав свою полную осведомленность по пресловутому делу Т.Исмаилова. Прокурор Винклер доводит до российской стороны свое тщательно выверенное умозаключение: на сегодняшний день против Тельмана Исмаилова в России вынесены судебные решения по гражданским делам в рамках гражданского правового спора по неурегулированным претензиям по кредиту ОАО БМ-Банк к компаниям РУСЛАЙН и Tropicano Finance B.V в Москве. Однако, как проистекает из соответствующих положений статьи 305 Уголовного кодекса, решения судов по гражданским делам не могут по определению лечь в основу уголовного преследования по обвинению в отмывании денег. В своем обращении в швейцарскую прокуратуру представители российского банка предоставили информацию о вымышленном и липовом уголовном деле, возбужденном в отношении Тельмана Исмаилова по подозрению в многочисленных убийствах и торговле оружием.

Прокурор направил российской стороне конкретные вопросы: «Можете ли вы дать подробную информацию по этому обвинению? На основании каких правовых положений Тельман Исмаилов будет преследоваться по закону в этом контексте? Вынесен ли вердикт по этому делу и, если да, то какого его содержание? В какой степени эти новые обвинения могут быть связаны с обвинением в отмывании денег, если оно считается основным преступлением? Есть ли обоснованное подозрение, что активы были переведены в Швейцарию из-за обвинения в торговле оружием? Если да, то на чем конкретно основано это подозрение, что это были за активы, где они были введены в законный денежный оборот, и как они связаны с денежными оборотами в Швейцарии?» * * * Наше примечание: По версии следствия, в 2012 году Тельман Исмаилов, по оценке Forbes входивший в число самых богатых людей планеты, заказал убийство двух мелких российских предпринимателей – владельцев небольшого московского маркета по продаже стройматериалов. Независимые и компетентные юристы, проводившие независимый мониторинг на судебном процессе, полностью отвергают эти обвинения, указывая на заказной характер подозрительного уголовного дела. * * * Таким образом, швейцарский прокурор, выражая свое недоумение, открыто даёт понять, что не может найти причинно-следственную связь между уголовным делом по обвинению в убийстве владельцев мелкого маркета и отмыванием десятков миллионов долларов в Швейцарии. Далее прокурор подробно останавливает свое внимание на причастности главы группы компаний «АСТ» Т.Исмаилова к получателю кредита - компании RUSLINE. Прокурор в целом ставит под сомнение правовую процедуру, начатую в России против RUSLINE. «Вы заявляете в своей жалобе, что Тельман Исмаилов был руководителем группы «АСТ», которая также владела RUSLINE 2000. Однако из документов, представленных вами из выписки коммерческого реестра, касающейся RUSLINE 2000 (Приложение 17), неясно, какую конкретную функцию выполнял Тельман Исмаилов в RUSLINE. Была ли у него должность в компании RUSLINE 2000 и, если да, то какая? Указан ли он как (со)обвиняемый в уголовном процессе, проводимом в России в данном контексте?». Служебная записка прокурора Винклера проливает свет на неоднократные попытки российского банка добиться возбуждения уголовного дела в отношении Т.Исмаилова в Швейцарии. Оказывается, эта уже вторая попытка российского банка заморозить счета олигарха в западных банках. Первая попытка была предпринята в 2017 году, и прокурор Марсель Шолль в своем письме об отказе, датированным 17 ноября 2017 года, однозначно указывает, что активы Тельмана Исмаилова в Швейцарии не могут быть получены в качестве взыскания задолженности и банкротства, ибо не квалифицируются швейцарскими правоохранительными органами, как средства, приобретенные в результате отмывания денег. Прокурор Винклер находит предыдущий отказ своего коллеги справедливым и законным. Более того, швейцарский прокурор резюмирует: в случае возбуждения в России нового уголовного дела в отношении Т.Исмаилова по делу компании RUSLINE 2000, это преследование не может быть квалифицировано в Швейцарии, как обвинение в отмывании денег.