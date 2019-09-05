Рамиль Шейдаев о матче с Уэльсом
Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев прокомментировал поражение команды от Уэльса (1:2) в отборочном матче Евро-2020.
"Сыграли, как могли, - говорит нападающий московского "Динамо". - Заслуживали ли мы поражения или нет, сказать не могу.
Что касается моей голевой передачи Махиру Эмрели, то я увидел, что он хорошо открылся, и сделал пас, который и должен был сделать.
Не могу сказать, что это наша лучшая игра в отборе. С Хорватией мы все-таки сыграли чуть лучше.
Уэльс не удивил. Они наступали, а мы оборонялись. Атаковали мы нечасто. Гол, пропущенный в конце, меня сильно огорчил.
Сможем ли мы восстановиться к матчу с Хорватией? Конечно! Мы же не в первый раз будем играть в таком графике. У нас есть хорошая возможность для ротации состава. Думаю, что полностью восстановимся".