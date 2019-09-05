Рамиль Шейдаев о матче с Уэльсом

"Сыграли, как могли, - говорит нападающий московского "Динамо". - Заслуживали ли мы поражения или нет, сказать не могу.

Что касается моей голевой передачи Махиру Эмрели, то я увидел, что он хорошо открылся, и сделал пас, который и должен был сделать.

Не могу сказать, что это наша лучшая игра в отборе. С Хорватией мы все-таки сыграли чуть лучше.

Уэльс не удивил. Они наступали, а мы оборонялись. Атаковали мы нечасто. Гол, пропущенный в конце, меня сильно огорчил.

Сможем ли мы восстановиться к матчу с Хорватией? Конечно! Мы же не в первый раз будем играть в таком графике. У нас есть хорошая возможность для ротации состава. Думаю, что полностью восстановимся".