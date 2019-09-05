В Шамкире автобус столкнулся с грузовиком: есть погибший и раненые

Один человек погиб и 15 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовым автомобилем в Шамкирском районе на западе Азербайджана, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, ДТП произошло на территории села Сарытепе Шамкирского района. Пассажирский автобус, выполняющий рейс Стамбул-Баку, столкнулся с грузовым автомобилем SHAGMAN.

«В результате столкновения умер один человек, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в Шамкирскую центральную районную больницу. В настоящее время в больнице остаются два мужчины и четыре женщины. Один из мужчин в коме, его состояние оценивается как критическое», - сказал глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.