Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория фото
Немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR, передает РИА Новости.
Undersea science observatory mysteriously vanishes from seabed https://t.co/4LrHchdCtS @cbc— Lukas VF Novak (@animalculum) September 6, 2019
Geomar observatory was 740 kilograms and moored by thick cables 22 metres below surface. pic.twitter.com/rP25CUPWde
Станцию установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. Ее стоимость составляла около 300 тысяч евро.
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь. Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.
При этом специалисты исключили версию о том, что обсерваторию могло унести течением или морскими животными, так как два блока станции весили 520 и 220 килограммов. Расследованием инцидента занялась местная полиция.