Немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR, передает РИА Новости.

Станцию установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. Ее стоимость составляла около 300 тысяч евро.

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь. Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.

При этом специалисты исключили версию о том, что обсерваторию могло унести течением или морскими животными, так как два блока станции весили 520 и 220 килограммов. Расследованием инцидента занялась местная полиция.