Эстония приготовится к отпору нашествия «зеленых человечков»

МВД Эстонии планирует создать резерв внутренней обороны, который будет задействован как группа быстрого реагирования в различных критических ситуациях. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, передает ERR.

По словам Хельме, вооруженное подразделение будет многофункциональным. «Члены резерва должны быть готовы оказать поддержку во время бунтов, катастроф, при появлении "зеленых человечков"», — сказал он.

Министр также отметил, что перечисленные угрозы маловероятны на данный момент, однако к ним следует быть готовым. Всего в вооруженном подразделении будет насчитываться около 1500 человек.