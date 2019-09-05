Руководство Министерства транспорта, связи и высоких технологий провело очередной прием граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и их заместителями в сентябре 2019 года, сегодня министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде принял в городе Загатала жителей Загатальского и Балакенского районов, а первый заместитель министра Али Абдуллаев – в Гахе жителей одноименного района.

Руководство министерства выслушало обращения граждан по транспорту, телекоммуникациям, почтовым услугам и др.

Ряд проблем, поднятых гражданами, был решен на месте. Также были даны поручения соответствующим структурам о решении вопросов, требующих дополнительного изучения, в соответствии с требованиями законодательства.

Обращения по проблемам, не относящимся к кругу деятельности министерства, были зарегистрированы для направления в соответствующие структуры.