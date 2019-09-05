Береговая охрана Ирана задержала судно в районе Персидского залива по подозрению в контрабанде топлива. Об этом в субботу сообщает телеканал PressTV в Twitter.

По его данным, были задержаны 12 членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин. Информация о том, кому принадлежит задержанное судно, а также маршрут его следования пока не приводятся.